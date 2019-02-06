نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت منذ قليل على الموقع الرسمي أو البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم ألأول 2019م، وذلك بعد ان قام باعتمادها وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، واعتمادها من السيد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه، وكانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2019 هي 72،84%.

وتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة البحيرة لعام 2019 عدد 90788طالب وطالبة من أبناء المحافظة، وحضر من هذا العدد 90260 طالب، وقد أدى هذا العدد من أبناء محافظة البحيرة امتحان الشهادة الإعدادية في 562 لجنة موزعة على 18 أدارة تعليمية بمختلف مراكز محافظة البحيرة.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن غرف عمليات الامتحانات تلقت عدة شكاوى من الأهالي والطلاب بصعوبة بعض الأجزاء في مادة اللغة العربية وعلى الفور تم تشكيل لجنة لدراسة الشكاوى وقامت اللجنة بتوزيع درجات الأسئلة الصعبة على باقي أسئلة الامتحان.

أقرا أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة بني سويف

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أن امتحانات ونتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول لعام 2019 تم التعامل معها بكل حيادية سواء في التصحيح أو رصد الدرجات وإعلان النتائج، وأن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع درجات 70% فاكثر يبلغ عددهم اكثر من 50% من عدد طلاب المرحلة الإعدادية.

أقرا أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم ألأول 2019 م بمحافظة البحيرة برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية بالمحافظة اضغط على

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة

أو الاطلاع على النتيجة من خلال الاسم يمكنك الاطلاع عليها من هنا

والجدير بالذكر أن منذ الأسبوع الماضي وبداء سباق نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المحافظات التي ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف