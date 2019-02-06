ملكية أراضي القمر محل خلاف بين أميركا وروسيا والصين

ظهرت في الآونة الأخيرة بوادر أزمة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى، ساحتها هذه المرة القمر، في خضم التنافس الشرس في مجال الفضاء. وقالت وكالة “نوفوستي” الروسية، إن المخاوف تساور موسكو بشأن “ملكية أراضي القمر وتبعيتها”، لا سيما في ظل تزايد الرحلات إلى الفضاء، لاستكشاف أماكن جديدة قد تكون صالحة للحياة.

وقدمت شركة “روس كوسموس”، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية، مقترحا يقضي بضرورة إعداد قوانين خاصة بالفضاء، على يد مختصين.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك إنه “من الضروري صياغة خطة لتأمين الضمان القانوني لمصالح روسيا الاتحادية، في النزاعات المحتملة على الأراضي في الفضاء”.

وطالبت المؤسستان في البيان بـ”تكليف المؤسسات التعليمية العليا ذات الشأن (جامعة موسكو الحكومية، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، وغيرها) لتقوم بإعداد مختصين في القانون الفضائي”.