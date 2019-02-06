قضت المحكمة بتأييد المؤبد والسجن على 16 متهما

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد أحكام المؤبد والسجن لمدد مختلفة، على 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الصواريخ”. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في يونيو 2016 بالسجن المؤبد لـ22 متهما، والمشدد 3 سنوات لـ 6 آخرين، فيما برأت 8 متهمين في قضية “خلية الصواريخ”.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تضم 36 متهما، بينهم 12هاربا، عددا من الاتهامات منها “إدارة وتأسيس جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها”.

كما ضمت الاتهامات “حيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، والشروع في قتل عدد من المواطنين”.

وقالت النيابة فى تحقيقاتها، إن المتهمين كونوا خلية من 3 مجموعات، الاولى كان يطلق عليها “خلية الرصد”، والثانية اختصت بصناعة الصواريخ، والثالثة عرفت باسم “خلية التنفيذ”، التي كانت تستخدم المواد التي تصنعها المجموعة الثانية لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.