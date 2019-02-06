نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 برقم الجلوس، وقام محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بنسبة نجاح 72.84، وبلغ عدد الطلاب اللذين تقدموا للامتحانات 90788 طالب حضر 90260 طالب منهم الامتحانات، وأشار وكيل وزارة التعليم بمحافظة البحيرة محمد سعد إلى إتمام عملية التصحيح والمراجعة بكل حيادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019

يبحث طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2019 فور ظهورها، إذ تشير غرفة العمليات إلى تلقيها شكاوى تفيد بصعوبة بعض أجزاء امتحان مادة اللغة العربية، وتم تشكيل لجنة للتحقق من صعوبة المادة وإعادة توزيع الدرجات.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

يتطلع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر الانترنت، ويمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بعد ظهورها خلال الساعات القليلة الماضية، ويمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية معرفة النتيجة برقم الجلوس من هنا