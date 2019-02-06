تعرف على عقوبة أبرز المخالفات التي لا يلتزم السائق بها وفقًا لقانون المرور الجديد

يضع قانون المرور الجديد مجموعة من المواد الرادعة، ووضع عقوبة مالية، وعقوبة تصل إلى الحبس في حالة مخالفة القواعد المرورية، والتي منها ما يلي:

عدم التزام السائق بالجانب الأيمن في الطريق المعد للسير في اتجاهين: فيتم معاقبة المخالف وفقًا للمادة 77 من مخالفات الشريحة الثانية بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل قيمتها عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 400 جنيه. مخالفة تجاوز السرعة المقررة: حيث نصت المادة 79 من القانون، على من يخالف الشريحة الرابعة يتم خصم 4 نقاط، والحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين. عدم استعمال السائق للأنوار الأمامية والخلفية عند السير: حيث تندرج هذه المخالفة تحت الشريحة الثالثة، والتي يتم خلالها خصم 3 نقاط للمخالف، والحبس لمدة لا تزيد عن شهر، وغرامة لا تقل قيمتها عن 500 جنيه، ولا تزيد قيمتها عن 1000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.