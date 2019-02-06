يلاشوت مشاهدة hd مباراة النصر والقادسية بث مباشر دوري بلس

مباراة النصر و القادسية،اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـتاسعة عشر، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المباراة سوف تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يبحث فريق النصر عن تحقيق الفوز اليوم، لمواصلة اللحاق بنادى الهلال الذى يملك 43 نقطة، بينما لدى فريق يملك النصر 37 نقطة، من 18 مباراة، و كان فريق النصر قد تلقى هزيمة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كورة ستارمباراة النصر و القادسية

ستبدأ المباراة فى الثامنة و الربع بتوقيت السعودية و العراق و اليمن و البحرين و قطر و الكويت، السابعة و الربع بتوقيت القاهرة و السودان و فلسطين و الاردن.

رابط البث المباشر لمباراة النصر و القادسية

الشوط الأول

د 15 النتيجة 1/0 لصالح النصر

د 20 النتيجة حتى الان تقدم النصر بهدف مقابل لاشىء