نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس 2019 التيرم الأول مديرية التربية والتعليم

نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الأول، خلال الدقائق المقبلة سوف يقوم محافظ البحيرة باعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، ثم يتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، ويتمكن كل طالب وطالبة بالثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رقم الجلوس والاسم الخاص بكل طالب، كما نقدم لكم متابعة شاملة ومستمرة لآخر الأخبار عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

الجدير بالذكر أنه كانت بداية امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019، وانتهت أداء الاختبارات في كافة المواد الدراسية يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وقد تميزت اختبارات هذا التيرم بانها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، إلا أن مادة اللغة العربية ألقيت صعوبة في بعض الأجزاء لدي العديد من الطلاب، ولكن تم تشكيل لجنة للتحقق من هذه الشكاوي، كما قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بإعادة توزيع الدرجات.

نتيجة الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2019:

أشار السيد محمد سعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالحيرة، أنه قامت جميع الكنترولات في محافظة البحيرة وكافة الإدارات التابعة لها ومنها( رشيد، شبراخيت، حوش عيسي، ايتاي البارود، أبو حمص، كوم حمادة، الدلنجات، دمنهور، المحمودية، إدكو، الرحمانية)، حيث أن عمليات التصحيح تتم بحيادية وشفافية لكافة الطلاب، حتي يأخذ كل حقه ولا يقع أحد تحت طالة الظلم.

فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 الترم الأول، يستطيع كل طالب من معرفة نتيجته من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، كما بإمكانكم ترك تعليق يحتوي علي رقم الجلوس والاسم وسوف نساعدكم في الحصول علي النتائج فور ظهورها، وتمنياتي لكم بمزيد من النجاح والتفوق.