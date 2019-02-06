موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء: نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019...

جاء موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) صاحب نشر نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2010، ليهتم بها جميع أبناء تلك المرحلة الدراسية الهامة في تلك المحافظة، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس، وذلك فور اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول من قبل الدكتور محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، كما يتواجد أدناه رابط الموقع المذكور أعلاه لضمان سرعة جلب النتيجة، علمًا بأن تلك النتيجة تبين الدرجات التي حصل عليها كل الطلاب وطالبات وأيضًا المجموع الكلي.

رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء

يعلم الجميع أن رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) هو الذي سيقوم بنشر تلك النتيجة على صفحاته عند الانتهاء من كافة العمليات الواجب حدوثها داخل لجان الكنترول، كما من المعروف أيضًا، أن هناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الرسمية ستقوم بنفس المهام، وبالطبع على رأسهم موقع اليوم السابع وأيضًا موقع مصراوي، علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية في شمال سيناء الترم الأول 2019

انتهت بالفعل كافة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات وبدأت بالفعل عملية المراجعة الدقيقة للدرجات والأسئلة، وبعدها ستدخل عملية رصد الدرجات، ومن ثم إرسال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في شمال سيناء الترم الأول 2019 إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة شمال سيناء (موقع مديرية شمال سيناء التعليمية) لتتم عملية الكشف عنها، علمًا بأن تلك النتيجة قد تظهر في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أو مع بداية الأسبوع الثاني من نفس الإجازة.

يقدم لكم موقع عرب فور نيوز خدمة استعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، عليك فقط، أن تكتب رقم الجلوس داخل صندوق التعليقات، ثم تقوم بعملية الإرسال، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إحضار تلك النتيجة.