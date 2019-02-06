“تم الاعلان” هنا نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي بالغربية “ثالثة إعدادي”...

تظهر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2019 الترم الأول برقم الجلوس لجميع الطلاب، حيث سيعتمد اللواء هشام سعيد محافظ الغربية نتيجة الصف الثالث الإعدادي لفصل الدراسي الأول وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر المحافظة بمدينة طنطا مساء اليوم الثلاثاء، وستكون النتيجة متاحة فور اعتمادها لجميع طلاب إعدادية الغربية من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم والدرجات الحاصلين عليها بالتفصيل.

هنا نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

وسيحضر اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الترم الاول بالغربية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الاستاذ الشناوي عايد، وذكر عايد في تصريحات صحفية أن عدد الطلاب الذن أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول هما 72 ألف و331 طالب، منهم 1200 طالب منازل، أما الباقي فهما طلبة منتظمين وتم توزيع جميع الطلبة على 374 لجنة، وانتهت عمليات التصحيح والمراجعة يوم أمس الثلاثاء مساءا.نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الغربية

خلال اليوم الثلاثاء ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الغربية وسوف نوفر لكم روابط أخرى ومباشرة للاستعلام عن النتيجة فتابعوا معنا.

اعتمدت نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس بنسبة نجاح 83.50% من قبل اللواء هشام السعيد، يستطيع جميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج بالتفصيل من خلال الرابط المتوفر أعلى الصفحة، بالتوفيق.

وتم رفع النتيجة للاستعلام بالإسم عن طريق ملف “أكسل” من خلال رابط مباشر من هنا.