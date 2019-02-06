نتيجه الشهاده الاعداديه الفيوم ثانيه بثانيه ..نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم بالاسم

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم وكل الإدارات التعليمية التابعة لها خلال الساعات القليلة القادمة قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 على السيد محافظ الفيوم ليقوم باعتمادها وإعلانها رسميا، وذلك بعد أن تم الانتهاء رسميا من جميع أعمال الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكم رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة إعدادية الفيوم فور اعتمادها.

نتيجة إعدادية الفيوم 2019

أكد الأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن ما يقرب من 52846 طالب وطالبة تم توزيعهم على ما يقرب من 340 لجنة في جميع انحاء المحافظة قاموا بأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول، كما أكد سيادته أن غرفة العمليات التابعة للمديرية لم تتلقى أي شكاوى خاصة بأعمال الامتحانات سوى بعض الشكاوى الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية وبالتحديد في سؤال مادة النحو، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة نقطيتين في فرع النحو.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2019

أكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن جميع أعمال التصحيح قد انتهت فعليا وأنه جاري حاليا الانتهاء من اعمال الكنترول المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة، كما أعلن سيادته أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية سوف تكون متاحة غدا الأحد عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم برقم الجلوس.