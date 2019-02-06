صور: الفنانة اللبنانية قمر تتلقى تهديدات بقتل ابنها والسبب؟

فجرت الفنانة اللبنانية قمر مُفاجاة صادمة جدًا عن حبيبها، حيث كشفت في وقت سابق مشاهدتها خيانته لها بعينيها "مع رجل"، وأنها لم تكن تعرف حقيقة ميوله الجنسية وأضافت بانه خدعها من اجل الشهرة وادعى حبه لها.

وقالت قمر ان الشاب الذي عاشت علاقة حب معه، وهو من أصل سوري، استغلها من أجل الشهرة كما وصرحت عن صدمتها بعد رؤيته بوضع مخل إلى جانب احد الشباب، بحسب موقع البوابة.

وأضافت قمر انها تلقت عدد من التهديدات من حسابات مختلفة تعود لنفس الشخص.

وكشفت قمر مؤخرًا انها وبعد فضحها لحبيبها الشاذ جنسيًا، بدأت بتلقي تهديدات بالقتل تخص ابنها، وأعلنت عن نيتها فضح حبيبها بنشر صوره مع اسمه لأنه حاول تهديد ابنها مؤكدة انها تستطيع فضحه في حال اقترب من ابنها او نفذ تهديده.