مديرية التربية والتعليم ببني سويف… برقم الجلوس أحصل على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

أعتمد معالي المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف نتيجة إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف للفصل الدراسي الأول لعام 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة بني سويف نحو 72.4%.

كما أعتمد محافظ بني سويف نتيجة الصف الثلث الاعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 73%، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية المهنية 56.65%.

طرق معرفة نتتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف 2019:

أتاحت مديرية التربية والتعليم رابطاً الكتروني يمكن من خلاله لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية ببني سويف الحصول على النتيجة غير أنه وللضغط الشديد على الموقع تعطل فور الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ببني سويف.

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية ببني سويف الحصول على النتيجة من خلال ما يلي:

1- من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالضغط هنا

2- من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع.

وبعد أن أنتهي محافظ بني سويف من أعتماد النتيجة، هنأ سيادته جميع الطلبة والطالبات بمحافظة بني سويف، وكذلك الطلبة والطالبات الناجحون في الصف الثالث الاعدادي ببني سويف، وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد اهتماماً كبيراً بالتعليم، سواء من حيث المنشآت أو القائمين على العملية التعليمية من أجل تحقيق نهضة تعليمية في كل المجالات علي مستوى المحافظة.

ويسر موقع نجوم مصرية أن يقدم التهاني لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بني سويف.