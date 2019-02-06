نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية برقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

أكد السيد “بسيوني” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية، سوف تظهر عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية خلال الساعات القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميآ، لذلك ننشر لكم من خلال موقعنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية، برقم جلوس الطالب، حيث أنها سوف تكون متاحة للجميع فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

هذا وقد أكد “بسيوني” وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، بأنه قد تقدم لامتحانات الصف الثالث الابتدائي لهذا العام 118981 طالب وطالبة لأداء امتحانات الترم الأول موزعين على 664 لجنة في 20 إدارة تعليمية، وتعد هذه المرحلة من المراحل التعليمية المهمة جدآ لجميع الطلاب، نظراً لأهمية انتقال الطالب من التعليم الإعدادي إلى التعليم الثانوي، سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني الزراعي أو الفني الصناعي أو الثانوي الفني التجاري، وذلك وفق مجموع الطالب.

رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية، فور اعتمادها رسميآ، وذلك من خلال الدخول عبر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به بشكل صحيح في المكان المخصص لذلك، وبعدها سوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بالمجموع الكلي ودرجات جميع المواد الدراسية التي قدمها الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الشرقية

هذا وننوه لجميع طلاب الشهادة الابتدائية بأن نتيجة الفصل الدراسي الأول سوف تظهر خلال ساعات قليلة، وذلك فور عودة الدكتور محمود غراب من بروكسل العاصمة البليجيكية، لحضوره مؤتمر دولي وهو يمثل مصر في هذا المؤتمر، لذلك ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 في محافظة الشرقية خلال ساعات.