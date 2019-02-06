ترامب يخلد في النوم أثناء خطاب الكونغرس

التقطت عدسات الصحفيين صوراً للطفل جوشوا ترامب الذي غطَّ في النوم أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب في الكونغرس الأمريكي الذي استمر قرابة الساعة والنصف.

وبالرغم من عدم وجود صلة قرابة تربطه بالرئيس ترامب إلا أنه تمت دعوته لحضور الخطاب الأخير الذي ألقاه ترامب والجلوس بجانب ميلانيا ترامب، فدخل الطفل في جولة نوم عميقة رصدتها كاميرات الصحافة الأمريكية، بحسب "اليوم السابع".

وعن سبب مشاركة جوشوا وحضوره خطاب ترامب، قالت عائلة الطفل بدأ يتعرض للمضايقات من زملائه مع تولى الرئيس الأمريكي ترامب منصبه قبل أكثر من عامين، ولتعويضه عن هذا التنمر، تمت دعوته من البيت الأبيض لحضور خطاب ترامب، والجلوس بجوار ميلانيا ترامب، ولكن مع طول الخطاب استسلم الطفل للنوم.