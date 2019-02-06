ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر فى كلاسيكو الأرض من ملعب الكامب نو اليوم 6 فبراير 2019

يتابع عشاق الساحرة المستديرة مباراة الكلاسيكون بين ريال مدريد وبرشلونة والتي ستقام في تمام العاشرة مساء الأربعاء، الموافق 6 فبراير الجاري على استاد “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، ضمن لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطي عقبة فريق إشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد ريال مدريد لهذا الدور علي حساب فريق جيرونا بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

وتقابل برشلونة وريال مدريد 33 مرة في كأس ملك إسبانيا منذ انطلاق البطولة عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا للبرسا وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات بينهما، وسجل الملكي 64 هدفًا، مقابل 63 هدفًا للفريق الكتالوني.

أول كلاسيكو جمع بين الفريقين في كأس إسبانيا، كان في الدور نصف النهائي للبطولة عام 1916، وتقابل الفريقان 4 مرات في نفس الدور فاز برشلونة 2-1 ذهاباً وخسر 4-1 إياباً وتم إعادة المواجهة بينهما، فتعادلا 6-6 في المباراة الأولي، وفاز الريال 4-2 في المباراة الثانية، بعد وقت إضافي ليتأهل للنهائي ويخسر من بلباو 4-0.

برشلونة يتفوق في الكامب نو بالكأس

ويتفوق برشلونة على ملعبه في مبارياته ضد ريال مدريد في كأس إسبانيا حيث حقق الفريق الكتالوني 7 انتصارات خلال مباريات كلاسيكو الكأس في ملعب “كامب نو”، مقابل 3 انتصارات للريال، وكان التعادل حاضرًا في مباراتين فقط، أما في معقل الفريق الملكي “سانتياجو برنابيو” فاز الريال في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات للبرسا، وتعادل الفريقان في 5 مباريات.

أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب ريال مدريد في بطولة كأس إسبانيا عام 1943، وفاز بنتيجة 11-1.

وترجع آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس اسبانيا لموسم 2013/2014، وأقيمت المباراة تحديدًا يوم 16 أبريل لعام 2014، فاز ريال مدريد على غريمه برشلونة في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، وتوج بلقب البطولة.

تاريخ ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا (تفوق ملكي)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب “كامب نو” في تمام العاشرة مساء الأربعاء الموافق 6 فبراير الجاري، وذلك لمتابعة مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا.

وحجز برشلونة بطاقة تأهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس إسبانيا، بعدما تخطي عقبة فريق أشبيلية في الدور ربع النهائي بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل ريال مدريد لهذا الدور علي حساب فريق جيرونا بعدما تفوق عليه بنتيجة 7-3 في مجموع المباراتين.

ويتفوق برشلونة تاريخيًا على غريمه ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث تقابل الفريقان في 33 مباراة بالبطولة المحلية منذ انطلاقها عام 1903، فاز الريال في 12 مباراة، مقابل 14 انتصارًا لبرشلونة، وكان التعادل حاضرًا في 7 مباريات بينهما.