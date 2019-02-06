مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 بعقود مؤقتة لمدة الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 بعقود مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر بغرض سد عجز المدرسين بالمحافظات، وذلك من أجل التغلب على العجز الشديد الذي أصاب الكثير من المحافظات والذي بدوره أثر بشدة على عملية الدراسة، ولذلك أعلن الدكتور طارق شوقي عن بدء مسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل الوظائف التعليمية بمختلف مديريات التعليم بمحافظات مصر، وذلك وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم لسد عجز المعلمين والمعلمات بمختلف المدراس، وأوضح وزير التربية والتعليم أن مدة التعاقد تقتصر على الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحا أنه أصدر كتابا دوريا لبدء استقبال المستندات الخاصة بضم مدة التعيين السابقة وذلك لكافة معلمي مصر.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

نستكمل معكم مسابقة وزارة التربية والتعليم ونتطرق معكم إلى مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 التي ستبدأ قريبا، وحسب ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم أن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 ستبدأ يوم الخميس 7-2-2019، وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن كل مديرية ستقوم بتعيين المعلمين حسب العجز الموجود بها، خاصة المديريات التعليمية التي سيكون بها عجز شديد موضحا أن نوع التعاقد سيكون على مستوى الإدارات بعد حصر العجز بكل مديرية.

التسجيل في مسابقة التربية والتعليم

نستكمل معكم مسابقة وزارة التربية والتعليم ونتطرق معكم إلى التسجيل في مسابقة التربية والتعليم وكيفية التقدم، وتوجد عدة شروط للمتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم أهمها كالتالي:

ألا يكون أحد المتقدمين له صلة قرابة بأحد من قيادة بالوزارة تحقيقا للحيادية.

أن يكون العقد لمدة ثلاث شهور مدة الفصل الدراسي الثاني.

ستكون الأولوية لكل معلم متقدم في ادراته ثم الاختيار من أقرب مكان في حالة احتياج معلمين آخرين.

سيتم الإعلان عن المسابقة الخميس 7-2-2019 وتنتهي قبل 1 مارس القادم.

وقد أعلنت الوزارة عن السماح للمعلمين بالتقدم إلى مسابقة وزارة التربية والتعليم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وستتيح الوزارة الموقع الإلكتروني نهاية الأسبوع الحالي وسيمتدد باب التقدم للمسابقة لمدة أسبوع، ومن المقرر له أن يتحصل المعلم على راتب 1000 جنية شهري وذلك بعد إتمام توفير الميزانية المطلوبة.

وتشير المصادر الى ان فتح باب التقدم للمسابقة سيبدأ يوم الخميس، وأنه قد تم استلام العقود الخاصة بالتعاقد لمديري المديريات التعليمية خلال اجتماعهم بنائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر، موضحا أن التقديم سيكون الكترونيا وتتم المقابلات في المديريات التعليمية.