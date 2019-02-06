نتيجة 3 إعدادي محافظة الغربية .. الشرقية .. الدقهلية القليوبية 2019 الآن هنا رابط موقع معرفة نتيجة...

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول 2019 والتي تقرر إعلانها بعد اعتمادها من السيد محافظ القليوبية منذ ساعات قليلة،وذلك من خلال “موقع مديرية تعليم القليوبية”، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية الفصل الأول من العام الدراسي 2018/2019 والتي اعتمادها من محافظ القليوبية وسنعرض عليكم أيضا الرابط الرسمي لموقع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية التيرم الأول 2019.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، فقد صرح أنه قد تم بالفعل الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابات الخاصة بطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية ، وذلك بجميع مدارس الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، كما أشار أيضا إلى انه تقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم وذلك بعد أن تم الانتهاء الانتهاء من كافة أعمال المراجعة ورصد وتجميع الدرجات النهائية.37

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2019

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة المنوفية

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ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت عملية المراجعة الدقيقة بالكنترول المركزي بالمحافظة بمدينة شبين الكوم، وذلك لجميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية، كما أكد شاهين إلى أنه قد تم تحري الدقة لعدم حدوث أي أخطاء في عملية المراجعة ورصد النتائج حتى يأخذ كل طالب حقه.

من ضمن المحافظات التي من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها اليوم محافظة القليوبية والغربية والشرقية والبحيرة، كما سيتتابع ظهور النتائج بجميع المحافظات الأخرى تباعاُ، أما عن المحافظات التي تم إعلان نتائجها خلال الأيام الماضية فبيانها كالتالي:

المحافظات التي تم اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%. محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%. محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%. محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%. محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%. محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%. محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%. محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%. محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

روابط نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع المحافظات المصرية

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معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية تيرم أول 2019

عزيزي وعزيزتي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية وجميع المحافظات المصرية، في حال كان الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك يتعرض للضغط فيمكنكم ترك أرقام الجلوس والمحافظة التي تتبعها في تعليق على هذا التقرير، وسنعمل على الرد عليكم بالنتائج