ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الأول 2019| موقع مديرية التربية والتعليم...

ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الأول 2019، من موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك بعد إعتمادها من السيد المحافظ بعد فترة غياب طويلة ظل الطلاب خلالها في حالة من القلق والتوتر الشديد والترقب لموعد ظهورها للإطمئنان على مجهودتهم على مدار نصف عام دراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الأول 2019

أعتمد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية نتيجة الإعدادية لمحافظة القليوبية بنسبة نجاح 73.44%، وهي نسبة تعد مرضية ومطمئنة بنسبة كبير للطلاب وأولياء أمورهم، وقد قدم سيادته التهنئة للطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

رابط نتيجة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الأول 2019

يمنكم من هنا موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الإستعلام الآن عن نتيجة الإعدادية لمحافظة القليوبية الترم الأول 2019، من خلال خطوتين مبستطين وهما إدخال رقم الجلوس ثم الضغط بحث لتظهر لك نتيجة الطالب مباشرة.

تحديث: يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة اعدادية القليوبية الترم الأول 2019.

تحديث: مازال البحث مستمر عبر محرك بحث جوجل عن نتيجة إعدادية القليوبية من قبل الطلاب للحصول على نتيجة نصف العام.