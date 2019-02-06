الآن هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الشرقية الدقهلية القليوبية “وجميع...

نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات والتي على وشك اعتمدها اليوم من قبل السادة المحافظين بعموم محافظات الجمهورية، فقد تم بالفعل ظهور نتائج محافظات القاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية، ويمكن من خلال هذا التقرير الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع محافظات مصر، من خلال الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية بكل محافظة لنتائج الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 للعام الدراسي الحالي، ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح بمحافظة الجيزة قد بلغت 71.23% في جميع إدارات محافظة الجيزة التعليمية.

كما سنتابع معكم جميع نتائج المحافظات الأخرى والتي سيتم إعلانها تباعاً خلال الساعات القادمة، وسنجيب على جميع التساؤلات الخاصة بكم من خلال التعليقات على هذا التقرير.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 لمحافظة القليوبية

هنا رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية تيرم أول 2019

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع محافظات الجمهورية تيرم أول

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.

طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام 2019 جميع المحافظات

اضغط هنا على رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة التي تتبعها

قم بإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك كما في الصورة السابقة

قم بالضغط على كلمة بحث

سيتم عرض النتيجة كاملة بالدرجات لجميع المواد الدراسية

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رابط الاستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة تيرم أول 2019

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المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

وأسرة تحرير موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات بجميع المحافظات للشهادة الإعدادية، وسنقدم من خلال هذا التقرير المساعدة لأي طالب في حصوله على النتيجة وذلك بترك رقم الجلوس في التعليقات وانتظار الرد بالنتيجة.