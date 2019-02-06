الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم...

بعد أيام من الترقب والقلق عاشها الكثير من الطلاب، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2019 منذ قليل، حيث قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم باعتماد نتيجة الترم الأول صباح اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 75.2% من إجمالي عدد الطلاب، وقد هنأ سيادته جميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم برقم الجلوس

ينتظر الجميع لحظة الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم 2019 بفارغ الصبر، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أكثر من أسبوعين، وبدأ اللجان المختصة عملها بشكل مباشر لسرعة الانتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الطلبة والطالبات في أقرب وقت ممكن.

ويبغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 51 ألفا و722 طالبا وطالبة، ونجح 38 ألفا و802 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن 182 طالبا وطالبة حصلوا على نسبة نجاح 100%، ونرفق لكم كافة روابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2019 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وغيرها من الروابط المباشرة للاستعلام عن النتيجة.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كل المحافظات

كما يمكن لجميع الطلاب كتابة الاسم ورقم الجلوس، وسنقوم بتوفير النتيجة للجميع فور ظهورها، وتتمني أسرة الموقع المزيد من النجاح والتوفيق للجميع.