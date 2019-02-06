بث مباشر كلاسيكو الأرض ريال مدريد و برشلونة في الكامب نو

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

قائمة ريال مدريد أمام برشلونة

حراسة المرمى : نافاس – كوتوا – ألتيوب

خط الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – ريجيلون

خط الوسط: توني كروس – مودريتش – كاسيميرو – لورينتي – أسينسيو – إيسكو – سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو – كريم بنزيما – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز – فينسيوس جونيور نرشح لكم.. قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس الملك

واستدعى سولاري لاعبه إيسكو المغضوب عليه في المباريات الأخيرة لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو.. الاستعراض أمام الانتقام؟

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في الساعة العاشرة مساءة اليوم في مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالفوز على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب في ربع النهائي فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بنتيجة 7 – 3.

ويتطلع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لاستغلال حالة تراجع ريال مدريد طمعًا في حصد لقب كأس ملك إسبانيا للموسم الخامس على التوالي.

وفاز برشلونة في آخر مبارياته مع ريال مدريد بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الدوري الإسباني لذلك تعد مباراة اليوم فرصة للملكي للثأر من الهزيمة.

ونجح المدرب الأرجنتينى سانتياجو سولارىي في تطوير مستوى ريال مدريد للأفضل وتمكن من تحقيق الفوز فى آخر 5 مباريات خاضها بين بطولتى الدورى الإسبانى وكأس الملك.

قائمة برشلونة أمام ريال مدريد

تيرشتيجن وإنياكي بينيا وسيميدو وجيرارد بيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس وكوتينيو وآرثر ولويس سواريز وليونيل ميسي ومالكوم ولينجليت وموريلو وخوردي ألبا وبرنس بواتينج وسيرجي روبيرتو وألينيا وفيدال وفيرمايلين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

يصطدم نادي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد عبور بوابة إشبيلية بينما أطاح ريال مدريد بفريق جيرونا من دور الثمانية.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي، كما أعلنت القناة إذاعة اللقاء على قنوات HD1 – HD 3 باللغة العربية و HD12 باللغة الإنجليزية.

ريال مدريد يتهم الليجا ويشعل أزمة قبل مباراة الكلاسيكو غد

أشعل نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد سيتقدم بطلب تقديم مباراة ليفانتي ليوم لمدة 24 ساعة لتقام 23 فبراير لأن الفريق الملكي ستكون آخر مبارياته 17 فبراير أمام جيرونا.

ويرى ريال مدريد أن رابطة الدوري الإسباني “الليجا” جاملت برشلونة باللعب أمام فالنسيا يوم السبت الماضي فيما واجه الريال مدريد ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد بعد 26 ساعة من مباراة برشلونة، لذا تحصل لاعبو المنافسة علي فرصة راحة أكبر قبل الكلاسيكو .

ويلعب ريال مدريد يوم السبت المقبل في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الـ23 من الليجا، فيما يواجه برشلونة فريق أتليتك بلباو ولكن يوم الأحد، وهي أفضلية أخري للبرسا بالنسبة للريال.

ويواجه برشلونة فريق إشبيلية عصر يوم السبت 23 فبراير، في نفس الوقت الذي يواجه فيه ريال مدريد فريق ليفانتي مساء يوم الأحد 24 فبراير، أي بعد برشلونة بـ28 ساعة ونصف وهو ما جعل الفريق الملكي يشتد غضبًا بسبب جدول المباريات.