تراند اليوم : أرطغرل 134 : أرطغرل 134 موقع النور قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 : أرطغرل 134 الجزء الخامس...

يواصل الغازي ارطغرل صراعه مع العملاء والمغول في مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 والتي تحكي عن صراع الامبراطوريات في القرن الثالث عشر، وسعي الصليبين والمغول للتمدد على حساب الدولة السلوجقية التي كان تمثل الاسلام في تلك الفترة.

ويواصل الموسم الخامس من المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" الذي يعيد فتح إحدى الصفحات الهامة في تاريخ العثمانيين، في تحقيق نجاحًا مُدوّيًا، ،حيث يحظى قيامة أرطغرل يحظى بدعم حكومي غير مسبق، وتبين أن تكلفة الحلقة الواحدة من الموسم الخامس من مسلسل "قيامة أرطغرل" بلغت مليون ومائة ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل 360 ألف دولار أمريكي للحلقة الواحدة، ما يعني مليون ونصف المليون دولار أمريكي شهريًا، حيث يُعرض في الشهر 4 حلقات من المسلسل.

ويروي مسلسل "قيامة أرطغرل" في مجمله قصة حياة "أرطغرل" والد "عثمان الأول" مؤسس الدولة العثمانية، وكيف جاءت فكرة تأسيس الدولة العثمانية وصراعات ما قبل الدولة بين القبائل المختلفة، ملقيًا الضوء على حقبة زمنية كادت تُنسى من التاريخ التركي.

تدور أغلب أحداث المسلسل بين ولايتي حلب وأنطاكيا في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، ففي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان إلى المنطقة، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة. وكما اليوم، كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية وهي ملجأ المسلمين في كل مكان. وكان العالم بانتظار قائد بطل. حيث ظهرأرطغرل متحدياً كل الظروف. وفي ذلك الوقت بدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته المكونة من 400 خيمة لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وقلة الأمان والبحث وعدم الاستقرار، وكانت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي وقت انحسار الآمال واليأس، جابه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضاً تستقر فيها. منهياً بذلك معاناتهم الطويلة. وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسسالإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث. فبعد مضايقات المغول لقبيلة "كايي"، تعاني القبيلة من الفقر والبرد في الشتاء القارس، فتذهب إلى ولاية حلب بناءً على اقتراح "غون دوغدو" الابن الأكبر "لسليمان شاه" حيث يمنحهم والي المدينة "العزيز" قطعة أرض حدودية في ولاية أنطاكيا.

يقوم بدور أرطغرل النجم التركي إنجين ألطان دوزيطان، ويعد ذلك الدور هو أنجح ما قدمه دوزيطان خلال مشواره الفني حيث شكّل هذا الدور نقلة حقيقية في حياته. يشاركه دوزيطان البطولة كلٌ من: كان تشانير، سردار جوكهان، عثمان سويكوت، إسراء بيلجيتش، سيردار دينيز، جنكيز جوشكون، نور الدين سونماز، هوليا داركان، وعدد كبير جدًا من أشهر نجوم تركيا.

يعرض قيامة أرطغرل على التليفزيون الرسمي التركي اسبوعيًا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 وحتى الآن، محققًا أعلى نسب المشاهدة في تركيا.خضع أبطال المسلسل إلى تدريبات قاسية على ركوب الخيل استمرت لأشهر قبل بدء العمل، تدور أحداث المسلسل بين مدينتي حلب وأنطاكيا قبيل تأسيس الدولة العثمانية بعدّة سنوات.