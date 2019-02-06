تراند اليوم : {(pdf)} نتيجة الشهادة الاعدادية 6-2-2019 المنيا بالاسم فقط

يتقدم موقعنا الاخباري "الخليج 365" لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الاعدادية في محافظة المنيا ، متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح ومستقبل زاخر بالنجاحات المتواصلة ، حيث ينشر لكم رابط رسمي لفحص واستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الاول 2019 في محافظة المنيا في مصر.

فقد اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 70.6%.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 104449 طالبا، حضر منهم 102817 طالبا، بنسبة نجاح 70.6% بإجمالى عدد 72651 طالبا وبلغ عدد الحاصلين على المجموع النهائى 140 درجة 783 طالبا.

وأضاف بلغت نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادى للطلاب المكفوفين 100%، فيما جاءت نسبة النجاح للشهادة "الإعدادية المهنية وضعاف السمع" 90%، كما نجح 998 من إجمالى 1368 طالبا متقدما بمرحلة التعليم الأساسى "القسم المهنى".

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .