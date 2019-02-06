تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية حسب الاسم

أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية العامة سيتم الاعلان عنها في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت القادم الموافق 2019/2/9 عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وعدد من المواقع الاخبارية الأخرى .





حيث يترقب طلاب التوجيهي في الاردن لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية للعام 2019 ، للاطلاع على كشف الدرجات الخاص بهم والترعف على نتيجة امتحانات التوجيهي للعام 2019 ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية عبر الانترنت برقم الجلوس .

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 عبر الموقع الالكتروني: http://www.tawjihi.jo-والذي يتم استخراجها حال رفعها على موقع استخراج النتائج: