كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السقا يواصل تصوير "ولد الغلابة" بشبرامنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان أحمد السقا، من تصوير بعض المشاهد الخارجية من مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يعرض المسلسل على شاشة mbc مصر.

وتم تصوير المشاهد في أحد المدارس الحكومية بمنطقة شبرا منت، حيث يجسد السقا شخصية مدرس ينتمي إلى أسرة فقيرة، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعدما يتهم ظلما في قتل شقيقته، ليدخل بعدها السجن ويقضي فترة ليست بالقليلة.

ويتجه السقا بعد ذلك إلى تجارة المخدرات، بعدما يتعرف على أحد الأشخاص، والذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح "تايسون"، ويعرفه على أحد أخطر تجار المخدرات بالصعيد، ويصبح السقا الرجل الأول في عصابته، لتولي بعدها زمام الأمور ويتحول هو بعدها إلى التجار الأصلي، بعد مقتل محمد ممدوح.

يشارك في بطولة المسلسل "مي عمر، إنجي المقدم، محمد ممدوح، هادي الجيار، عماد زيادة، إدوارد، أحمد سليم"، وعدد من النجوم الشباب وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة صادق الصباح، وسوف يعرض العمل عبر شاشة mbc مصر في شهر رمضان المقبل.