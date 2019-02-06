شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس الملك والان مع التفاصيل

يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد غداً الأربعاء بملعب "كامب نو" فى ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على معقل البارسا الكامب نو وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق برشلونة قد تخطى دور ربع نهائي كأس الملك بعد الفوز على إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

أما فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid.

وينتظر أن تلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.