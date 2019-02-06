نقدم لكم سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 06-2-2019 في البنوك تابع أخبار العملة السعودية، حيث يلقى سعر الريال السعودي في مصر اهتماماً كبيراً من جانب المواطنين، لأن الريال السعودي التي يتم تداولها في مصر، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، حيث أن مصر هي أكثر الدول من حيث عدد الحجاج والمعتمرين كل سنة، كما توجد جالية مصرية قوية تعمل في المملكة، وتعد من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية، وأسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر، وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 06-2-2019

تعيش العملة السعودية حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وذلك مع انتهاء موسم الحج، فأصبحت حاله العرض والطلب في سوق العملات المصري في معدلها الطبيعي، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.71 للشراء، بينما سعر البيع 4.73 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الريال السعودي في جميع البنوك العامة والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.70 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.71 البنك العربي الأفريقي الدولى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.70 4.72 2 ساعتين بنك مصر 4.69 4.71 2 ساعتين البنك الأهلي المصري 4.69 4.72 21 ساعة بنك عودة 4.69 4.72 1 ساعة بنك بلوم 4.69 4.72 1 ساعة المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 1 ساعة البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 20 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 23 ساعة البنك المركزى المصرى 4.68 4.72 19 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.68 4.71 20 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.68 4.73 يومين بنك قناة السويس 4.68 4.72 1 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.67 4.72 2 ساعتين كريدى أجريكول 4.67 4.72 31 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 4.67 4.71 20 ساعة بنك المشرق 4.67 4.71 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.66 4.71 2 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 4.66 4.72 15 ساعة بنك الإسكندرية 4.66 4.71 6 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.66 4.71 1 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.66 4.74 2 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 4.65 4.72 19 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.65 4.71 2 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.65 4.71 22 ساعة المصرف المتحد 4.65 4.71 21 ساعة بنك التنمية الصناعية 4.64 4.71 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 أسبوع واحد بنك البركة 4.62 4.75 1 ساعة

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

يختلف سعر الريال السعودي في السوق السوداء ولدى تجار العملة عن السعر الرسمي في البنوك المصرية، وذلك لأن تجار العملة السعودية يستغلون حاجة المواطنين لتلك العملة، وبالتالي يقومون برفع سعر البيع والشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مبلغ 4.75 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.78 جنيه، وذلك بفارق 3 قروش عن السعر في البنوك الحكومية. سعر الريال السعودي اليوم

توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة القادمة

منذ قرار البنك المركزي عام 2016 بتعويم الدولار في البنوك المصرية وبالتالي تعويم جميع العملات العربية والأجنبية، أصبحت أسعار الريال السعودي تخضع لقانون العرض والطلب، فمع ارتفاع الطلب على الريال السعودي في وقت الحج والعمرة، يرتفع السعر ارتفاعاً طفيفاً، ويعاود التراجع مع تراجع الطلبات عليه، لذلك فالسعر متذبذب ومعرض للتغير في أي وقت ولا يمكن توقعه سواء في البنوك أو السوق السوداء.

تحديث: اَخر أخبار سعر الريال السعودي اليوم



تراجع سعر الريال السعودي اليوم في معظم البنوك، حيث سجلت العملة السعودية اليوم الأربعاء 06-2-2019 في البنك الأهلي المصري 4.69 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.72 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 4.62، وسجل سعر البيع 4.76 جنيه، و الريال السعودي من أهم العملات الموجودة في السوق، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، وذلك بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج في مواسم الحج والعمرة، تابعوا معنا سعر الريال السعودي اليوم في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

في معظم البنوك، حيث سجلت الأربعاء 06-2-2019 في البنك الأهلي المصري 4.69 للشراء، بينما بلغ سعر البيع 4.72 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء في بنك البركة 4.62، وسجل سعر البيع 4.76 جنيه، و من أهم العملات الموجودة في السوق، ولذلك البحث عنه في مصر دائم بشكل مستمر، وذلك بسبب التحويلات القادمة من العاملين بالخارج في مواسم الحج والعمرة، تابعوا معنا في البنوك محدث فور تغير الأسعار. انخفاض سعر العملة السعودية في معظم بنوك مصر صباح اليوم، حيث تراجع سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 4.68 للشراء، و4.72 في حالة البيع.

نرحب بتعليقاتكم أسفل المقال بتوقعاتكم لسعر الريال السعودي في مصر خلال الأيام المقبلة.