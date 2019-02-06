نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 الفصل الدراسي الأول – gharbeya.moe.gov.eg

أعزائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية نقدم لكم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الغربية عبر موقع مديرية التربية والتعليم، والتي تم اعتمادها ليلة أمس من قبل محافظ الغربية اللواء هشام السعيد حيث بلغت نسبة النجاح 83.5%، وعبر موقعنا “عرب فور نيوز” نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018-2019 محافظة الغربية لجميع الإدارات والمراكز بالمحافظة فقط تابعونا ويفضل أن يتم وضع المقال في قائمة المفضلة لديكم حتى يسهل الرجوع بشكل سريع للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الغربية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية

ينتظر الآلاف من طلاب وطالبات مر حلة إتمام التعليم الأساسي إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 بفراغ الصبر، وخاصة مع قرب نهاية إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في عدد كبير من المحافظات الأخرى، حيث يسعى كل طالب وطالبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019م.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية، والجدير بالذكر أن محافظة الغربية تضم عدد من الإدارات والمراكز التعليمية المختلفة والتي من أبرزها “مركز بسيون، مركز زفتى، مركز سمنود، مركز قطور، مركز السنطة، مركز كفر الزيات، مركز المحلة الكبرى”.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الأسطر التالية سنقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية، والذي من خلاله يتمكن جميع طلاب وطالبات مرحلة إتمام التعليم الأساسي من الاستعلام عن نتيجتهم.

رابط مديرية التربية والتعليم الغربية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية

ومن جانبه، أكد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية الشناوي عابد، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019 بلغ عددهم 72 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 374 في لجان متفرقة على مستوى المحافظة.

تحديث:

أعلن مصدر مسؤول بتعليم الغربية أن وكيل الوزارة الأستاذ/ الشناوي عابد قام أمس الأحد 3 فبراير الجاري بتفقد كنترول الشهادة الإعدادية، وأكد سيادته على ضرورة مراعاة الدقة في العمل وتصحيح ورصد درجات طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي حتى يحصل كل طالب وطالبة على حقه بالكامل.

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 الترم الأول حيث يمكن الىن جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة مديرية التربية والتعليم أو من خلال ترك الاسم ورقم الجلوس أسفل المقال وسوف يتم الرد عليهم بجلب النتيجة المراد الاستعلام عنها.