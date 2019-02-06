تراند اليوم : مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 مدبلجة للعربية HD

قام موقع النور اليوم الاربعاء ببث وترجمة مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 للعربية بالتزامن مع عرضها على قناة TRT التركية الفضائية، فيما تقوم قناة دعوة ببثها مساء الخميس.

وشهدت أحداث مسلسل ارطغرل 134 تواصل صراع ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول، لاسيما مع احتلال المغول لمدينة سوغوت وتحريرها من قبل ارطغرل بمساعدة دراغوس والاغواز.

وتضمنت أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 134 وقائع غزو المغول للقبائل التركية واحتلالهم لمدينة سوغوت معقل قبيلة الكاي.

ويقوم المغول في ارطغرل 134 بتعذيب ابناء ارطغرل الثلاثة وأمه وتعيين السيد يبولات مسئولاً عن المنطقة.

من جهته، يرسل ارطغرل خبراً لقبائل الاغواز تمهيداً لتحرير سوغوت من المغول ويتوجه أيضاً لدراغوس لطلب المدد منه والمساعدة والذي بدوره يضطر للمساعدة حفاظاً على قلعته.