“لينك شغال” هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم...

بإمكانكم متابعة تلك المقالة من أجل معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة اسوان، وسنكون متابعين لنتائج الترم الأول بمحافظة أسوان للشهادة الإعدادية 2019 حتى ظهورها، حيث تقوم الكنترولات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان الآن بعملية التصحيح لكافة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب ومن المتوقع ان تنتهي تلك العملية خلال الأيام المقبلة وبعدها ستكون النتيجة متاحة للجميع إلكترونياً

وفرنا لكم بالأسفل روابط سريعة ومباشرة للاستعلام عن النتيجة .

وانتهت طلبة الشهادة الإعدادية بأسوان من أداء الامتحانات الخاصة بها، وسيكون عليهم الانتظار حتي ظهور النتيجة على موقع مدرية التربية والتعليم التابع لمحافظة أسوان ووزارة التربية والتعليم المصرية، وستكون النتيجة متاح جلبها برقم الجلوس الخاص بكل طالب، ومن المنتظر أن يعتمد محافظ اسوان اللواء أحمد إبراهيم النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد نهاية عملية التصحيح.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان

احتمالات كبيرة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة اسوان خلال الساعات القليلة المقبلة وسنكون متابعين معكم حتى حدوث ذلك فتابعونا.

وتستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان النتائج خلال الأيام المقبلة وستكون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسوان متاحة عبر رابط مديرية التربية والتعليم باسوان المتواجد بالأعلي.

اعتمد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى الحالى 2019/2018، بنسبة نجاح بلغت 72%، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ.

استعلم الآن، رابط نتيجة إعدادية أسوان، اعتمد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، نتيجة الترم الأول شهادة الصف الثالث الإعدادي 2018-2019، وذلك بنسبة نجاح بلغت 72 في المئة، وجاء ذلك في بيان السيد الفيومي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عرض نتائج النجاح والرسوب وتقديم التهاني للطلبة الناجحين.

ظهرت الآن النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية لمحافظة اسوان ويمكنكم جلبها عبر رابط مديرية التربية والتعليم المتواجد بالأعلى أو من هنا ، كل التوفيق للطلاب.

وكان قد تم إعلان نتائج أوائل إعدادية اسوان مساء أمس ، وتم بعدها مباشرة نشر نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة.