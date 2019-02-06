[drive] كشف درجات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول 2019 محافظة الغربية ||اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 الترم الاول

كشف درجات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول 2019 محافظة الغربية ||اوائل الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 الترم الاول ، نتائج الثالث الاعدادي الغربية 2019 بالاسم ورقم الجلوس ، (natega al gharbia gov eg default) نتائج الشهادات العامة بمحافظة الغربية 2019 بوابه مديريه التربيه والتعليم بالغربيه برقم الجلوس، رابط نتائج الثالث الاعدادي الغربية حسب الاسم وحسب رقم الجلوس وحسب الدرجات .

اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2018/2019 فى مؤتمر صحفى بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الغربية من خلال الرابط التالي .

ويعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والإعدادية الفكرية، على أن يتم إعلانها برقم الجلوس على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

يذكر أن 72 ألف و331 طالبا أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، منهم 71 ألف و131 طالب انتظام، و1200طالب منازل، موزعين على 374.

روابط نتائج الثالث الاعدادي 2019 الفصل الاول جميع المحافظات :-

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحيرة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسوان.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسكندرية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بنى سويف.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة أسيوط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة دمياط.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الإسماعيلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الدقهلية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة مطروح.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة كفر الشيخ.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الوادى الجديد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنوفية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة المنيا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة شمال سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة قنا.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة جنوب سيناء.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة سوهاج.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة الأقصر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة السويس.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعداديه الصف الثالث الاعدادى محافظة البحر الأحمر.. إضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي .