كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهران والروبي وقهار أعضاء لجنة تحكيم القاهرة للمونودراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن د. أسامة رءووف رئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الذى ينطلق الخميس في دورته الثانية عن تشكيل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة د. سامح مهران وعضوية الناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا والفنان العراقي باسم قهار .

يفتتح المهرجان بعرض " سأموت في المنفى" خارج التسابق بينما تتنافس تسعة عروض بالمسابقة وهى " انا كارمن"، " دنيا"، " أدرينالين"، " لقطة من عمري"، "زيارة ذات مساء"، "ساكتة"، "قضبان ذهبية"، "الكابوس"، تمثل دول مصر والإمارات والسعودية واليمن والأردن والجزائر وفرنسا، وليبيا .

كما يحظى المهرجان بإقامة أربعة ورش مسرحية في مجالات الإضاءة والكتابة والتمثيل، والكيروجراف، للمدربين المخرج ناصر عبد المنعم، مصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، الكيروجراف مناضل عنتر، الكاتب محمود جمال.

يذكر أن الدورة الثانية من ايام القاهرة للمونودراما تبدأ في السابع من فبراير ٢٠١٩ علي مسرح مركز الهناجر للفنون تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم