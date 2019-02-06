كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمال أبورية: "إنعام محمد علي قيمة كبيرة ووضع الدراما المصرية أصبح مؤسفًا للغاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الكبير كمال أبو رية، إنه في حياته الفنية كلها لم يعمل مع مخرج وتعلم منه مثل المخرجة إنعام محمد علي، موضحًا أنها في مسلسل أم كلثوم كانت تجيد تفصيل الشخصيات على الممثلين جيدًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور: "ولا يوم من أيام المخرجة إنعام محمد علي"، متابعًا: "الأوضاع الفنية اختلفت كثيرا في الفترة الحالية، وأصبح وضعها مؤسفا للغاية".

واستكمل أن الممثلين والمخرجين الكبار أمثال المخرجة إنعام محمد علي، ما زالوا في ذاكرة الجمهور، والناس في شوارع مصر يتساءلون عن هذه القامات الكبيرة، ولماذا اختفوا عن الشاشة؟.--