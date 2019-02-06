أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب اليوم في اليمن، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.

أسعار الذهب اليوم في اليمن

كانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي

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الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني عيار 24 بيع 26,057 شراء 24,057 عيار 22 بيع 23,886 شراء 22,052 عيار 21 بيع 22,800 شراء 21,050 عيار 18 بيع 19,543 شراء 18,043 عيار 14 بيع 15,200 شراء 14,033 عيار 12 بيع 13,029 شراء 12,029 الاونصة بيع 810,377 شراء 748,177 الجنيه الذهب بيع 182,400 شراء 168,400 الكيلو بيع 26,057,143 شراء 24,057,143

سعر الذهب في أسواق المال