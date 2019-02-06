أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب في السودان اليوم، وتعتبر السودان من أكبر منتجي ومصدري خام الذهب في القارة الإفريقية، ولعل من أبرزها عدم توافر بورصة أسعار الذهب خاصة بتداول الذهب، كذلك بعض المشاكل الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمليات التنقيب عن الذهب وشراء الكميات المستخرجة منه.

أسعار الذهب في السودان اليوم

كانت أسعار الذهب اليوم في السودان على النحو التالي

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