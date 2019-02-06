أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5-2-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج.
أسعار الذهب اليوم في مصر
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|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|735 إلى 737
|عيار 22
|674 إلى 676
|عيار 21
|643 إلى 645
|عيار 18
|551 إلى 553
|عيار 14
|429 إلى 430
|عيار 12
|367 إلى 369
|الاونصة
|22,854 إلى 22,925
|الجنيه الذهب
|5,144 إلى 5,160
|الكيلو
|734,857 إلى 737,143
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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|746.81 جنيه
|$42.33
|سعر الذهب عيار 22
|684.58 جنيه
|$38.80
|اسعار الذهب عيار 21
|653.48 جنيه
|$37.04
|اسعار الذهب عيار 18
|560.12 جنيه
|$31.75
|سعر الذهب عيار 14
|435.64 جنيه
|$24.69
|سعر الذهب عيار 12
|373.41 جنيه
|$21.16
|سعر الذهب عيار 9
|280.06 جنيه
|$15.87
|اسعار أوقية الذهب
|23,226 جنيه
|$1,316
|اسعار جنيه الذهب
|5,228 جنيه
|$296.30
|اسعار كيلو الذهب
|746,813 جنيه
|$42,328