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أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 5-2-2019

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أسعار الذهب في مصر اليوم، وذلك في إطار متابعة عرب فور نيوز لأحدث الأسعار في الأسواق المصرية أيضا متابعة مستمرة لباقي أسعار الذهب من مختلف العيارات، ويتزايد الطلب على الذهب في السوق المصري خلال فترة الأعياد والمناسبات، والتي يقام خلالها العديد من مناسبات الخطوبة والزواج.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 735 إلى 737
عيار 22 674 إلى 676
عيار 21 643 إلى 645
عيار 18 551 إلى 553
عيار 14 429 إلى 430
عيار 12 367 إلى 369
الاونصة 22,854 إلى 22,925
الجنيه الذهب 5,144 إلى 5,160
الكيلو 734,857 إلى 737,143

 

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أما سعر الذهب في أسواق المال داخل مصر كان على النحو التالي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 746.81 جنيه $42.33
سعر الذهب عيار 22 684.58 جنيه $38.80
اسعار الذهب عيار 21 653.48 جنيه $37.04
اسعار الذهب عيار 18 560.12 جنيه $31.75
سعر الذهب عيار 14 435.64 جنيه $24.69
سعر الذهب عيار 12 373.41 جنيه $21.16
سعر الذهب عيار 9 280.06 جنيه $15.87
اسعار أوقية الذهب 23,226 جنيه $1,316
اسعار جنيه الذهب 5,228 جنيه $296.30
اسعار كيلو الذهب 746,813 جنيه $42,328

 

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