أسعار العملة اليمنية اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الثلاثاء 5-2-2019

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء.
سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية
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|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الأمريكي`
|580
|590
|الريال السعودي
|153
|155
|الدرهم الإماراتي
|156
|158
|اليورو الأوروبي
|620
|635
|الجنيه الاسترليني
|660
|675
|الدولار الكندي
|365
|375
|جنيه مصري
|25
|27
|الريال القطري
|156
|159
|الدينار الكويتي
|1730
|1745
|الريال العماني
|1500
|1530
|الدينار الأردني
|659
|695
|الدينار البحريني
|1384
|1396
|الرنجت الماليزي
|113
|121
|رمبي صيني
|68
|72
|دينار جزائري
|3
|5
|دينار ليبي
|348
|362
|ليرة تركي
|86
|93
|روبية هندي اليوم
|6
|8
|بير أثيوبي اليوم
|18
|20
|فرنك سويسري اليوم
|463
|491
|دولار أسترالي اليوم
|649
|669