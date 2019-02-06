الارشيف / منوعات

أسعار العملة اليمنية اليوم مقابل الدولار والريال السعودي الثلاثاء 5-2-2019

0 نشر
0 10 تبليغ

سعر الريال اليمني اليوم في السوق السوداء، في مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي بالسوق السوداء، حيث نستمر في متابعة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني في السوق السوداء.

 

سعر صرف الدولار والريال السعودي والعملات في الجمهورية اليمنية

اقرأ أيضا: سعر الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال والدولار الأمريكي

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الأمريكي` 580 590
الريال السعودي 153 155
الدرهم الإماراتي 156 158
اليورو الأوروبي 620 635
الجنيه الاسترليني 660 675
الدولار الكندي 365 375
جنيه مصري 25 27
الريال القطري 156 159
الدينار الكويتي 1730 1745
الريال العماني 1500 1530
الدينار الأردني 659 695
الدينار البحريني 1384 1396
الرنجت الماليزي 113 121
رمبي صيني 68 72
دينار جزائري 3 5
دينار ليبي 348 362
ليرة تركي 86 93
روبية هندي اليوم 6 8
بير أثيوبي اليوم 18 20
فرنك سويسري اليوم 463 491
دولار أسترالي اليوم 649 669

 

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى