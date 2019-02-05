كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنعام محمد علي: المرأة عملت في مجال الإخراج بفضل التليفزيون المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المخرجة القديرة إنعام محمد على، إنها لها وجهة نظر ورؤية معينة فى دور الدراما فى المجتمع، وما أكده هو بعد دخولها التليفزيون بخمس سنوات، موضحة أنها حصلت على الماجستير من المعهد العالى للإعلام، فى رسالة بعنوان "الدراما التليفزيونية ودورها فى التطوير الاجتماعى"، وهى التى رسمت طريقها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى محمد الباز، أنها قرأت إعلان فى إحدى الصحف يطلب مساعدين ومساعدات إخراج من الجنسين، ولم يختاروا تخصص معين، والامتحان لم يكن له أى علاقة بالأسئلة الفنية، فكان هناك 1600 شخص نجح منهم 63 من بينهم 11 فتاة، وكانت هى من بينهم، مردفة:"مكنش فيه واسطة ولا محسوبية".

وأوضحت أن المرأة قبل هذا الإعلان لم تكن فى مجال الإخراج، وكذلك لم يكن هناك مخرجة فى المسرح، مشيرة إلى أن المرأة دخلت مجال الإخراج بفضل التليفزيون المصرى.--