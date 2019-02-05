نتيجة اعدادية الغربية 2019 الترم الأول ..نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية ..بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة الغربية

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نرصد معكم الآن إعلان نتيجة اعدادية الغربية 2019 الترم الأول، والتى من المقرر إعتمادها مساء اليوم الثلاثاء من خلال إجتماع رسمي بمقر ديوان عام المحافظة، وعقب اعتمادها سوف يتم رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، ليتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال شبكة الإنترنت.
قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول 2019 بمحافظة الغربية يوم السبت الموافق 12 يناير 2019، عقد الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اجتماعا عاجلا مع جميع رؤساء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي داخل المحافظة بمقر مسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وقد شدد سيادته خلال هذا الاجتماع على ضرورة تهيئة الجو والمناخ المناسب لجميع الطلاب داخل اللجان حتى يمكنهم التركيز، وكذلك تأكد سيادته خلال هذا الاجتماع على انتهاء جميع التجهيزات والتحضيرات لامتحانات التيرم الأول 2019، والآن وعقب انتهاء الامتحانات ينتظر جميع طلاب محافظة الغربية إعلان واعتماد نتائج التيرم الأول 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية
أكد الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019 بلغ 72 ألفا و331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 374 في جميع أنحاء المحافظة، وقد تم تدشين غرفة عمليات مركزية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقي أي شكاوى خاصة بأعمال الامتحانات.
رابط نتيجة اعدادية بالغربية 2019
قامت مراكز التصحيح في محافظة الغربية باستقبال السادة المصحيحين فور انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة، وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال الكنترول، وسوف يتم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلال هذا الرابط
ونرجوا من جميع أبنائنا الطلاب متابع موقع المديرية باستمرار لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة إعدادية الغربية.نتيجة اعدادية الغربية 2019 الترم الأول
إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية 2019 الترم الأول
- النتيجة لم تظهر حتى الآن وسوف نتابع معكم أخبار إعلانها واعتمادها لحظة بلحظة.
- ما زلنا نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار إعلان نتيجة الإعدادية بالغربية، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لاعتمادها وإعلانها للطلاب.
- منذ ساعات قليلة قام الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بجولة تفقدية في كنترولات الشهادة الإعدادية، وقد أكد سيادته أن أعمال الكنترول لم تنتهي حتى الآن، مؤكدا أن نتيجة اعدادية الغربية 2019 الترم الأولسيتم اعتمادها فور انتهاء أعمال الكنترول في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.
- سوف يقوم محافظ الغربية اللواء هشام السعيد بعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 لطلاب الشهادة الإعدادية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 وفقا لتصريحات السيد وكيل الوزارة بالمحافظة.
- ساعتات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية الفصل الدراسي الأول 2019، والتي ستعتمد اليوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي سيعقد بديوان عام المحافظة.
- ما زلنا في انتظار قيام السيد محافظ الغربية باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي والتي ستعتمد رسميا خلال دقائق.
- جدير بالذكر أن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية قد أشار بأن هناك عدد 71131 طالب وطالبة قد تقدموا لامتحانات الصف الدراسي الأول بجميع الإدارات انتظام ويضاف لهم عدد 1200 طالب وطالبة منازل