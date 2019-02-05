شاهد: اعتقال 4 أشخاص تحرشوا بفتيات في السعودية

ألقت أجهزة الأمن في السعودية القبض، اليوم الثلاثاء، على 4 شبان تحرشوا بفتيات قرب أحد الأسواق في منطقة الطائف، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة: "تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول في محافظة الطائف". وفق "سبق"

وأضاف: "بمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم بتوفيق الله تحديد هويتهم والقبض عليهم، عددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية".

يشار إلى أن السعودية تطبق نظامًا خاصًا يعاقب المتحرشين بالسجن لسنوات عديدة، وبغرامات تصل لآلاف الريالات، بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى ودخوله حيز التنفيذ.