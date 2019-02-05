موعد وهدايا عيد الحب 2019

يوم الحب أو عيد الحب أو عيد العشاق أو يوم القديس فالنتين (Valentine's Day) هو احتفال مسيحي يحتفل به كثير من الناس في العالم في 14 فبراير.

ويحتفلون في هذا اليوم بذكرى القديس فالنتين ويحتفلون بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم، لذلك فهو جيد للأسواق التجارية والأرباح.

وتحمل العطلة اسم اثنين من الأشخاص لهما نفس الاسم فالنتين ويعتبرهم المسيحيون (شهداء) في سبيل المسيحية في بداية ظهورها، بعد ذلك أصبح هذا اليوم مرتبطًا بمفهوم الحب الرومانسي .