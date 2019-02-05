نادين خوري ترد على شائعة وفاتها

نفى المكتب الإعلامي للفنانة السورية نادين خوري، اليوم الثلاثاء، شائعة وفاتها بعد أن أصبحت بحالة صحية حرجة.

وأكدت الفنانة نادين خوري في اتصال هاتفي مع، "أنها بخير ولم تتعرض لأي عارض صحي"، معتبرة أن ما تم نشره قد يكون ما يتمناه البعض، وأنها تعتبره نكتة لايمكن أن تؤثر عليها أو على مشوارها وحياتها.

وقال المكتب الإعلامي للفنانة نادين خوري، إن مصدر إطلاق الشائعة بات معروفًا من خلال سعي الكثير من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب، لاستغلال أسماء المشاهير في سوريا و الوطن العربي؛ بهدف الحصول على مشاهدات وتفاعل بأسلوب رخيص ومبتذل.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفنية، شائعات عن صحة الفنانة نادين خوري، خلال الأيام الأخيرة، وتم تداولها بشأن وضعها الصحي ودخول أحد المستشفيات؛ لإجراء عملية جراحية، ومن ثم وفاتها. وفق "ارم نيوز"