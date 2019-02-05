الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

صرحت وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2018/2019 قد ظهرت، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل السيد الدكتور/ علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وحضر اجتماع اعتماد نتيجة الإعدادية الدكتور/ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكان نسبة النجاح بالمحافظة قد وصلت لـ73.44%، وأشاد السيد المحافظ والسادة مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بالمجهود المبذول من أجل خروج نتيجة الشهادة الإعدادية على الوجه اللائق.

وفي كلمة للسيد المحافظ أكد فيها أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مدارس جديدة داخل المحافظة كما أكد سيادته أنه سيتم إضافة بعض الأنشطة الجديدة داخل المدارس من أجل تشجيع الموهوبين، وصرح مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن سبب تأخر صدور نتيجة الشهادة الإعدادية داخل المحافظة بالرغم من صدورها في العديد من المحافظات الأخرى هو أعمال التصحيح داخل كنترولات المحافظة من أجل أن يحصل كل طالب وطالبة على حقوقهم كاملة، كما أن أعمال المراجعة أخذت وقت كبير من أجل مصلحة الطلاب، وفي نهاية الاجتماع هنئ السيد المحافظ والسادة الحضور جميع الطلبة والطالبات الذين وفقوا في امتحانات الترم الأول متمنين لهم المزيد من التفوق والتقدم.

وإذ أن موقع نجوم مصرية يحرص على أن تصل النتيجة لكل من أبنائنا الطلاب في كل مكان، فقد قمنا بتوفير الروابط اللازمة للحصول عليها من على الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المدارس والمعاناة في البحث عن النتيجة داخل الأوراق المعلقة على الجدران داخل المدارس، ويمكن لأبنائنا الطلبة والطالبات الأعزاء متابعينا في كل مكان الحصول على النتيجة عن طريق الدخول إلى الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول 2019

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول 2019

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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الأول 2019

ونظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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