نتائج الثانوية العامة في الاردن – محدث دائما اعرف رابط الحصول على نتائج التوجيهي 2019 الدورة...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بظهور النتائج في الأردن، حيث نتابع معكم نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، حيث خاض طلاب التوجيهي في الأردن اختبارات الثانوية العامة للعام 2019 الدورة الشتوية، وفي ترقب لظهور نتائج التوجيهي 2019 الأردن الدورة الشتوية.

نتابع مع حضراتكم تفاصيل الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 شتوي، ونتائج الثانوية العامة 2019 الأردن، وكيفية الحصول على النتائج عبر رابط نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن بالاسم ورقم الجلوس، بالتوفيق للجميع.

مازلنا معكم ومتابعتنا المتجددة والمستمرة لنتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 الأردن، حيث تم تحديد موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية في المملكة الأردنية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم العالي بأن نتائج الدورة الشتوية لامتحان شهادة الثانوية ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح السبت الموافق 9 فبراير 2019، وأوضح سيادته ذلك عبر تغريدة له على صفحته الشخصية على تويتر، أسرة موقع عرب فور نيوز تتمنى لكم النجاح والتفوق.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بأن موعد امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية 2019، سيتم إعلانها رسمياً بعد الانتهاء من رصد جميع الدرجات، حيث تتم الآن عمليات الرصد والتدقيق، وبعد الانتهاء سيتم رفع نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019.

نتائج الثانوية العامة 2019 الاردن

قد أوضحت الوزارة بأن اختبارات الثانوية العامة 2019 الدورة الشتوية، جاءت وفق مستويات الطلاب المختلفة، وننقللشتوية 2019 لحضراتكم رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية

رابط نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

من المقرر إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019 من هنا أو من هنا، يذكر أن هذا الرابط هو الرابط المعتمد من قبل الوزارة وفور ظهور النتائج سيتم تحديث الرابط مباشرة بنتائج الثانوية العامة 2019 الأردن من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم استخراج نتائج التوجيهي 2019 شتوي عن طريق رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب أو الطالبة.

كما أوضح المتحدث الإعلامي عن إحتمالية ظهور نتيجة التوجيهي 2019 شتوي خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الآن عمليات جمع البيانات وادخالها الحاسب الآلي، تمهيداً لإعلان ظهورها رسمياً عبر مواقع الوزارة المعتمدة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي يتم إعلان نتائج الثانوية العامة الدورة الشتوية، وسيعقد المؤتمر في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم.

وحول رؤية السيد وزير التربية والتعليم بشأن اعتماد السنة الواحدة للتوجيهي أو الفصلين، قال أنه تتم حوسبة امتحان التوجيهي سيكون الطالب مخيراً بتقديم الامتحان في أي وقت يريده، وأوضح بأن الوزارة تملك برنامجاً لحوسبة امتحان شهادة الثانوية العامة، ستتم تجربته بدءاً من الدورة الصيفية المقبلة في مبحث الحاسوب.

نقدم لكم جميع الروابط التي يمكنكم من خلالها الحصول على نتائج التوجيهي في الأردن 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس بجميع المحافظات الأردنية بداية من موقع وزارة التربية والتعليم وموقع إيديوويف المعلن عن نتائج الطلاب بكافة المراحل الدراسية.

نترقب سوياً الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، وذلك عقب انتهاء الجهات المختصة من عملها الخاص بالتصحيح والتدقيق ومراجعة كافة الأوراق الخاصة بالطلاب ثم المراجعة النهائية لرصد الدرجات والإعلان عن أوائل الثانوية العامة.