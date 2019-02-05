“تعتمد الآن” نتيجة الإعدادية محافظة بني سويف 2019 “تالته اعدادي” الترم الأول...

أكد الأستاذ محمد حسام الدين أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف أن ما يقرب من 45 ألف طالب وطالبة قاموا بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019، وقد تم توزيعهم على 278 لجنة في تسع إدارات تعليمية تابعة للمديرية، وقد انطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بمادة اللغة العربية وانتهت الامتحانات يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا عرب فور نيوز رابط الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة اعدادية بني سويف 2019

قام الأستاذ محمد حسام الدين وكيل الوزارة بالمرور بنفسه على بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية، وقد تاكد سيادته من عدم وجود صعوبة في أسئلة الامتحانات وأن جميع الأسئلة من داخل المنهج المقرر على الطلاب في الكتاب المدرسي، كما اكد سيادته أن اعمال التصحيح سوف تبدأ لأول مرة بالتزامن مع أعمال الامتحانات وذلك حتى يتم إعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف أنه تم تشكيل 30 لجنة للقيام باعمال التصحيح داخل المحافظة والانتهاء من التصحيح في أسرع وقت ممكن، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه بعد انتهاء الكنترولات من اعمال الرصد والتجميع سيتم اعتماد النتيجة ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتماده.نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة بني سويف الترم الاول