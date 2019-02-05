“برقم الطالب” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد الترم الأول 2019 -نصف العام-...

قام ما يقرب من 11 ألف طالب وطالبة في محافظة بورسعيد يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، حيث امتحن الطلاب لمدة إسبوع كامل في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم وهى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الفنية والحاسب الآلي والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، وقد انتهت الامتحانات في جميع لجان المحافظة يوم الخميس الموافق 24 يناير 2019، ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة امتحانات التيرم الأول 2019 فور اعتمادها.

نتيجة إعدادية بورسعيد 2019

أكد الأستاذ نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أنه تم توزيع الطلاب على ما يقرب من 56 لجنة أساسية في جميع أنحاء المحافظة، كما اكد سيادته أنه فور انتهاء أعمال الامتحانات في جميع اللجان بدأت مباشرة أعمال التصحيح، وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح كما تم ايضا الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة وجاري الآن تجميع النتائج من جميع الكنترولات تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها رسميا.

رابط الاستعلام عن نتيجة إعدادية بور سعيد الترم الأول 2019

سوف يقوم السيد اللواء محافظ بورسعيد مساء اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 باعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الغعدادي التيرم الاول 2019 بمحافظة بورسعيد، وسوف تكون النتيجة متاحة عبر اعتمادها رسميا على الكثير من المواقع الإلكترونية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد عبر هذا الرابط

حيث يتمكن الطالب من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.