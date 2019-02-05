“هنا استعلم” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة “تالته اعدادي”...

نتابع من خلال موقعنا عرب فور نيوز نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 في محافظة البحيرة، وكما تعودتم منا دائما على تقديم خدمة متميزة في الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بمختلف الصفوف التعليمية المختلفة، فسوف نقدم من خلال هذا المقال تغطية ومتابعة شاملة لأخبار إعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2019 لطلاب محافظة البحيرة وجميع المراكز التابعة لها، كما سنقوم بتوفير رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي البحيرة 2019

أكد الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي بلغ 92022 طالبًا وقد تم توزيعهم فى عدد 562 لجنة على مستوى الـ 18 إدارة تعليمية وبلغ عدد المراقبين 1487 مراقبًا وعدد الملاحظين 10804، كما أكد سيادته أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات واللجان، وأكد أيضا أنه لم يتم تلقي أي شكاوى سوى بعض الشكاوى البسيطة التي تتعلق بصعوبة بعض الأجزاء في امتحان مادة اللغة العربية.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الترم الأول

أعلن الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع مراكز التصحيح والكنترولات، مؤكدا سيادته أن أعمال التصحيح سوف تبدأ اليوم الجمعة الموافق 25-1-2019، وقد أكد سيادته أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا خلال أجازة نصف العام من خلال هذا الرابط

فمن خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب يمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2019 الترم الاول