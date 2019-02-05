نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القليوبية 2019..موقع وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الاعدادية ..نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه بالاسم

تم اعتماد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية بنسبة نجاح 73.44% وكان ينتظر الطلبة والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م بقلق بالغ خصوصا وقد ظهرت نتيجة الترم الأول في العديد من المحافظات مثل محافظة الإسكندرية ومحافظة الجيزة ومحافظة القاهرة.

نتابع معكم الإعلان عن موعد رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية، حيث تم الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الطلبة والطالبات بجميع المواد الدراسية وتم اعتماد النتائج من قبل السيد المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية

أشار مسئولي التعليم بمحافظة القليوبية ان عدد الطلبة والطالبات الذين قاموا باداء امتحانات الفصل الدراسي الاول بلغ 89800 طال وطالبة، كما ان عدد مديريات التربية والتعليم بمحافظة القليوبية 12 إدارة تعليمية، ينتظر جميع الطلبة والطالبات الاعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية الترم الأول.

بوابة القليوبية الإلكترونية

نقدم للطلبة رابط مباشر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية حيث تم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 القليوبية الترم الأول من خلال:

لكا من اراد النتائج كتابة رقم جلوسه وسيتم البحث عن النتيجة.