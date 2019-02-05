فيديو الراقي بركان مع الفتاة الشقراء hd | video raki berkane +18| فيديو الراقي البركاني كاملة

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لم تكن فضيحة الراقي بركان كغيرها من الفضائح الا أخلاقية ، حيث شكلت فضيحة الراقي الشرعي في بركان احدى الولايات المغربية صدمة كبيرة لدى الكثيرين سواء داخل المجتمع المغربي او خارجة لا سيما عندما بدأت بعض المواقع الاباحية بنشر بعض من فيديوهات المسربة لراقي الشرعي مع ضحاياه .

فقد حاز فيديو الراقي المغتصب على مئات الاف المشاهدات في الوطن العربي، وأثار تسريب فيديو الراقي البركاني جدلاً واسعاً في دول المغرب العربي، وتلقى فيديو الراقي البركاني مع الفتاة ألاف التعليقات المطالبة بانزال أقصى العقوبات في الراقي البركاني الذي كان يستغل حاجة الفتيات للعلاج بالرقية الشرعية للممارسة الجنس معهم.

وخرجت الفتاة ، التي ظهرت في فيديو جنسي فاضح مع “راق شرعي” ببركان، بوجه مكشوف من أجل الحديث عن تفاصيل الواقعة التي خرجت للعلن بعد تناقل ” فيديو ” الاخيرة على تطبيق” الواتساب ” ،

الشابة نفت خلال حديثها أن تكون على علاقة غير شرعية بالمتهم، حيث أكدت أنها ضحية مثلها مثل عشرات الفتيات والنساء المتزوجات اللواتي تعرضن لنفس الاستغلال الجنسي، حيث ادعت أن الراقي كان يمنحهن في أول الجسلة كوب ماء به مادة مؤثرة على ما يبدو ويشرع في قراءة بعض الطلاسم، ليفقدن بعدها الشعور بما يفعلن، وهو ما اعترف به المتهم أمام المحققين حسب أقوالها.

وتوعدت الشابة كل من سرب الفيديو أو أعاد نشره بالمتابعة القضائية مؤكدة أنها قدمت شكاية في الموضوع للمصالح الأمنية التي تباشر تحقيقاتها.وأوقف أمن مدينة بركان، شخصا يمتهن ‘الرقية الشرعية”، بعد الاشتباه في ممارسة الجنس على سيدات أتينه بغرض المعالجة الروحانية والعمل على تصويرهن دون علمهن.

وحسب مصادر محلية، فإن شجاعة واحدة من ضحاياه كانت وراء الكشف عن جريمته، حيث قامت بإخبار أسرتها بأن الراقي المشتبه فيه يحاول ابتزازها بفيديو لها.وأدى ذلك إلى توجه أفراد من عائلتها صوب الراقي وتطبيق شرع اليد في حقه، الأمر الذي دفعه إلى وضع شكاية ضدهم لدى الأمن، لكن التحقيقات فضحت المستور واثبتت أنه كان يمارس الجنس عليها ووثق ذلك بهاتفه النقال.

المصادر ذاتها كشفت أن فرقة أمنية عثرت بعد انتقالها إلى منزله على فيديوهات أخرى يحتفظ بها في القرص الصلب لحاسوبه الشخصي، وتظهر في مجموعها عمليات ممارسته الجنس على ضحاياه .