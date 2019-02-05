بريطانية منعت الماء منذ 20 عاما عن شعرها الطويل

بدأت تنتشر بعض النصائج التجميلية الخاصة بالعناية بالشعر والتي تنص على عدم غسله بصورة دائمة حتى لا يشكل ضررا على صحة الشعر، ويؤدي إلى إتلافه.

ولكن تحدت الفنانة فرانكي كلوني (32 عاما)، من برايتون جنوب شرقي بريطانيا، هذه القاعدة، وأبقت شعرها طويلاً حتى وصل إلى الأرض ولم تغسله لمدة 20 عاماً.

ويبلغ طول شعر كلوني، حوالي المترين، وأكدت أنها تكتفي بتمشيطه للمحافظة عليه،وفق ما ذكر موقع "أودتي سنترال".

وبدأت الفنانة البريطانية في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.

وأشارت إلى أنها عانت في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها من الحكة في فروة الرأس، وكان شعرها دهنيا جدا، لكنها تخلصت من كل هذه المشكلات مع الوقت.

وأوضحت أن فكرة إطالة شعرها وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتها، وقالت: "يعتقد الناس أني أستغرق وقتا طويلا في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح. لقد اعتدت على ذلك".

وأكدت أنها لا تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل أو تقوية شعرها، مضيفة: " كل ما أقوم به هو تمشيطه فقط. أفعل ذلك كل يوم".

وتلجأ كلوني إلى تجديل شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها، لكن هذا التجديل قد يستغرق وقتا من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ولا بد أن يساعدها على إتمامه أحد الأصدقاء.